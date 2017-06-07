Среда, 7 июня 2017, 10:49 мск

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Политика

Правительство хочет разрешить россиянам зарабатывать на мусоре

Правительство хочет разрешить россиянам зарабатывать на мусоре

Российское правительство намерено внести на рассмотрение Госдумы проект поправок к законодательству об обращении с отходами. Законопроект предполагает наделить домохозяйства правом продавать мусор переработчикам.

Как пишет «», главной идеей поправок является обеспечение максимального использования вторсырья. Благодаря поправкам домохозяйства смогут самостоятельно продавать отходы перерабатывающим компаниям без особой лицензии.

Издание также отмечает, что переход на новую схему может состояться уже в 2019 году. После появления региональных операторов по обращению с отходами сумма платы за содержание жилого помещения должна уменьшиться на сумму платежа за вывоз мусора, а в платежках появится отдельная строка новой коммунальной услуги.

Москва, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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