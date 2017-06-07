Правительство хочет разрешить россиянам зарабатывать на мусоре

Российское правительство намерено внести на рассмотрение Госдумы проект поправок к законодательству об обращении с отходами. Законопроект предполагает наделить домохозяйства правом продавать мусор переработчикам.

Как пишет «Коммерсантъ», главной идеей поправок является обеспечение максимального использования вторсырья. Благодаря поправкам домохозяйства смогут самостоятельно продавать отходы перерабатывающим компаниям без особой лицензии.

Издание также отмечает, что переход на новую схему может состояться уже в 2019 году. После появления региональных операторов по обращению с отходами сумма платы за содержание жилого помещения должна уменьшиться на сумму платежа за вывоз мусора, а в платежках появится отдельная строка новой коммунальной услуги.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.06.17

Кудрин советует сократить на треть число госслужащих. / Казахстан и Киргизия сблизятся благодаря программе модернизации. / Путин заявил о последствиях конфликта России и США. И объяснил, зачем существует НАТО. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»