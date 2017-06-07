Россиянам смогут присваивать статус иностранного агента / По аналогии с организациями

Россияне, получающие деньги или иное имущество от властей иностранных государств или международных организаций, могут быть приравнены к иностранным агентам, следует из проекта рекомендаций к парламентским слушаниям в Совете Федерации по теме «Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ: законодательство и правоприменительная практика».

Проработать данный вопрос предлагается Минюсту, ФСБ, Генпрокуратуре и Росфинмониторингу, пишет ТАСС. Из проекта следует, что по итогам слушаний в законы могут быть внесены соответствующие поправки. «Изучить вопрос о возможности внесения изменений в законодательство РФ в части дополнения перечня иностранных источников, получение финансирования из которых является условием признания некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, гражданами РФ, получающими денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, либо уполномоченных ими лиц», – говорится в проекте.

На сегодняшний в России статус иностранного агента может быть присвоен некоммерческой организации, которая занимается политикой и получает финансирование из-за рубежа. И соответствующий закон, и его применение на практике вызывают критику правозащитников и Запада.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.06.17

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