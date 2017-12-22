Путин раскрыл правду об экономике России: лучше в 2018 году не будет

Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесменами, прошедшей накануне в Кремле, признался, что не ждет значительных улучшений в экономической ситуации в стране. Об этом глава государства заявил в закрытой части встречи, сообщает «Коммерсантъ».

«Нужно готовиться к тому, что следующий год будет не лучше этого. Нет причин, понимаете?», – приводит слова Путина корреспондент издания Андрей Колесников.

Отметим, что в открытой части встречи президент РФ в очередной раз заявил о завершении рецессии в российской экономике, подчеркнув, что «это очевидно» и «мы с вами видим (конец периода спада – прим. ред.)». По словам Путина, «за январь-ноябрь текущего года ВВП вырос, по оценке Минэкономразвития, на 1,4%». При этом он заметил, что «в четвертом квартале наметилось некоторое замедление роста». По его словам, «снижение произошло за счет снижения объемов промышленного производства». Однако он не раскрыл, из-за чего произошло сокращение промпроизводства. «Но все-таки тренд очевидный – вперед!», – в итоге заключил Путин.

Ранее Росстат сообщал, что рост ВВП РФ за январь-сентябрь 2017 года составил 1,6%, в том числе в I квартале – 0,5%, во II квартале – 2,5%, в III квартале – 1,8%. В октябре рост ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, замедлился до 1% в годовом выражении, за ноябрь оценок министерство еще не публиковало.

По оценке экономистов, опрошенных «Интерфаксом», в ноябре рост ВВП в годовом выражении мог замедлиться почти до нуля или даже сократиться на фоне падения промышленности в ноябре на 3,6%. Отметим, что ноябрьское пике промышленного производства стало самым значительным падением за 8 лет – с октября 2009 года.

По итогам текущего года, согласно ожиданиям экономистов, рост ВВП РФ может не превысить 1,4%, что значительно ниже текущего официального прогноза МЭР, которое ожидает рост ВВП по итогам 2017 года на 2,1%. Правда, в последних заявлениях прогноз роста указывается уже как «около 2%».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.12.17

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