На Урале за развращение девочек задержали экс-депутата

Бывшего депутата одного из районных собраний Южного Урала подозревают в интимных отношениях с несовершеннолетними.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчину задержали накануне в Чесменском районе. По данным следствия, он вступал в сексуальные контакты с девочками, не достигшими 16 лет.

Возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 21.01.20

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