В Челябинской области начинается прием заявлений на зачисление в 1-й класс

С 1 февраля начинается прием заявлений на зачисление детей, поступающих в первый класс в 2020/2021 учебном году.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве образования региона, в Челябинской области подать заявление можно будет, лично обратившись в школу, либо в электронном виде через государственную информационную систему «Образование в Челябинской области» и региональный портал государственных услуг Челябинской области. Самостоятельно подать заявление в электронном виде могут только пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг.

Первым открыл доступ к электронной регистрации заявлений Снежинск. До 1 февраля его примеру должны последовать остальные муниципалитеты.

«В электронном виде заявление подается одним из родителей, система автоматически присваивает ему номер, по которому можно отслеживать движение документов, фиксируются дата и точное время подачи. Далее заявление автоматически направляется в школу для обработки. Родителям остается прийти в общеобразовательную организацию для предоставления документов, иначе заявление будет аннулировано. Если родители (законные представители) будущих первоклассников не хотят или не имеют возможности самостоятельно подать заявление через Интернет, они могут написать заявление непосредственно в школе», – пояснили в министерстве.

С 01 февраля по 30 июня 2020 года будут приниматься заявления на зачисление в первые классы детей, проживающих на закрепленной за каждой школой территории. Информацию о закреплении территории школы можно узнать на информационных стендах и официальном сайте организации, а также в органе местного самоуправления, осуществляющем управление в сфере образования.

С 01 июля по 5 сентября 2020 года можно подавать заявление в школу вне зависимости от места проживания.

Сроки обращения определяются каждой общеобразовательной организацией самостоятельно и размещаются на ее информационных стендах и официальном сайте.

Состояние заявления можно проверить в разделе «Поиск заявления» в информационной системе «Образование в Челябинской области» и на Региональном портале государственных услуг Челябинской области. Для этого необходимо ввести номер заявления или указать данные документа ребенка.

Для удобства родителей Региональный центр оценки качества и информатизации образования подготовил обновленную инструкцию электронной подачи заявлений на зачисление в 1-й класс.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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