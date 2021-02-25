Противостояние в Ереване накаляется: офицеры полиции поддержали требование армии об отставке Пашиняна

В Ереване усиливается противостояние между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Генштабом Вооруженных сил страны. Главный штаб армии Армении выступил с новым заявлением, в котором подтвердил требование отставки премьера и правительства. В ответ Пашинян вновь обвинил военных в попытке переворота, заявив, что «народ не позволит этого».

Во втором заявлении Генштаба говорится, что армия Армении потребовала отставки премьер-министра страны не под давлением, а по своим убеждениям: «Это четкое убеждение и позиция генералов-офицеров, цель которых – спасение Родины в этот ответственный момент».

Военные подчеркнули, что заняли такую позицию без какого-либо давления: «Ещё раз подтверждаем нашу четкую позицию», сообщает «Sputnik Армения».

Позже Пашинян, выступая перед своими сторонниками на площади Республики в Ереване, заявил, что армия должна заниматься защитой государственных границ и подчиняться его приказам. По его словам, армию попытались втянуть «в антигосударственный процесс», однако народ не позволит осуществить военный переворот. Пашинян утверждает, что многие военачальники подписали заявление с требованием об отставке премьера под давлением вышестоящего руководства. «У прежних властей страны есть ставленники в вооруженных силах, они должны уйти», – заявил премьер. Он призвал главу Генштаба добровольно уйти в отставку.

Пашинян при этом пригрозил оппозиции арестами, если противники власти «перейдут за грань политических заявлений», и потребовал прекратить акции протеста. В то же время он призвал все политические силы к диалогу с целью урегулирования ситуации.

Премьер также заявил, что вопрос его ухода должен решить только народ, а не армия. «Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади», – заявил Пашинян.

Ситуацию прокомментировало Минобороны Армении. В военном ведомстве заявили о «недопустимости попыток вовлечения вооруженных сил в какие-либо политические процессы». «Армия – деполитизированная структура», – подчеркивается в заявлении Минобороны республики. В министерстве отметили, что подобные попытки угрожают стабильности и безопасности Армении, и пообещали «должным образом отреагировать на любое такое действие».

В свою очередь, президент Армении Армен Саркисян заявил в своем обращении, что в срочном порядке «инициирует шаги с целью ослабления напряженности и поиска путей мирного разрешения ситуации». Он призвал стороны конфликта к сдержанности.

Ранее сегодня вооруженные силы Армении потребовали отставки правительства и премьер-министра страны Никола Пашиняна. С соответствующим заявлением выступил Генштаб Армении. Поводом для протеста стало увольнение первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил страны Тирана Хачатряна по инициативе Пашиняна. Премьер-министр отправил генерала в отставку после того, как тот посмеялся и назвал несерьезными слова Пашиняна о невзорвавшихся ракетах российских комплексов «Искандер», стоящих на вооружении страны, во время боевых действий в Карабахе.

Надо отметить, что президент Армении на данный момент не подписал указ премьер-министра об увольнении начальника Генштаба. По Конституции, у президента есть три дня на принятие решения.

В Ереване сегодня прошли митинги сторонников и противников премьер-министра. Сообщалось о стычках между манифестантами от противоборствующих лагерей. Кроме того, в столице Армении прошли два шествия сторонников Пашиняна, в которых участвовал сам премьер.

Меж тем оппозиция заявила, что не считает заявление Генштаба армии страны попыткой военного переворота. Сейчас оппозиционеры устанавливают палатки у здания парламента Армении и заявляют, что намерены оставаться там до тех пор, пока премьер Пашинян не подаст в отставку. По последним данным, оппозиция заблокировала все входы в здание парламента и заявила о готовности привести депутатов Нацсобрания для организации импичмента премьера.

Тем временем в поддержку армии страны выступили офицеры полиции Армении, сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Они присоединились к требованию об отставке Пашиняна. В своем заявлении правоохранители призвали своих коллег не выполнять приказы премьера и выступить на стороне армии. «Призываем общественность не поддаваться на провокации и воздержаться от любых шагов, направленных на удержание власти», – говорится в заявлении, подписанном 5 генералами и 25 подполковниками. Среди них как бывшие, так и действующие сотрудники правоохранительных органов.

Ереван, Наталья Петрова

Ереван. Другие новости 25.02.21

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