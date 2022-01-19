В Госдуму на рассмотрение внесено письмо президенту РФ о признании ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили Нижней палате официально обратиться к президенту Владимиру Путину и попросить его признать самопровозглашеные народные республики Донбасса. Законопроект обращения к президенту России о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики внесен на рассмотрение в Госдуму, – сообщает РИА Новости.

В документе, в частности, говорится: «Депутаты Государственной Думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти».

Москва, Иван Бабурин

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