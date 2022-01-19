Еще одна партия в Госдуме готова поддержать предложение признать ДНР и ЛНР

Лидер «эсеров» Сергей Миронов заявил, что фракция «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме готова поддержать проект обращения депутатов о признании независимости ДНР и ЛНР, – сообщает РИА Новости.

В свою очередь, фракция КПРФ объяснила свою инициативу тем, что считает, что ситуация с Донецкой и Луганской народными республиками назрела, и рассчитывает на серьезное рассмотрение инициативы о признании. Об этом заявил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Напомним, что в среду, 19 января, депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств и о скорейшем проведении переговоров с руководством республик для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.

Москва, Иван Бабурин

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