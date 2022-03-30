Венгрия обвинила Киев во вмешательстве в выборы

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киевские власти ведут переговоры с венгерскими левыми в надежде на изменение позиции Будапешта насчет поставок оружия на Украину, если те придут к власти в результате парламентских выборов. Парламентские выборы в Венгрии пройдут 3 апреля, – сообщает РБК со ссылкой на портал Hirado



Глава венгерского МИДа заявил: «Президент Украины постоянно нападает на венгерское правительство за то, что мы приняли решение не поставлять оружие на Украину в целях обеспечения безопасности венгерского народа, а также не голосовать за санкции, которые ставят под угрозу безопасность нашего энергоснабжения».

«Несколько дней назад глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил украинскому послу в Будапеште проконсультироваться о возможности влияния на результаты выборов в Венгрии», – сказал Сийярто.



По словам Сийярто, Киев заинтересован в политическом усилении венгерских левых партий, так как надеется, что с их приходом к власти изменится позиция Будапешта насчет отправки оружия на Украину.



«Венгрия не должна быть втянута в украинский конфликт и подвергать своих граждан опасности. Если бы венгерские левые вошли в правительство, они немедленно начали бы поставки оружия и они бы немедленно проголосовали за санкции в отношении нефти и природного газа», – заявил министр иностранных дел Венгрии.

Будапешт, Иван Бабурин

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