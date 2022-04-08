ЕС вывел из-под санкций транзит между Россией и Калининградом

В официальном журнале ЕС опубликован пункт, согласно которому Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России исключил из-под ограничений автомобильный транзит между Калининградской областью и остальной частью России.

В своем Telegram-канале калининградский губернатор Антон Алиханов написал: «Пункт (b) параграфа 2 исключает транзит между Калининградской областью и остальной частью Российской Федерации из области действия ограничений».



Как сообщает РБК, в данном пункте сказано, что под исключение из-под санкций Евросоюза попадают транзитные автоперевозки между Калининградской областью и Россией с товарами, перевозка которых не запрещена регламентом ЕС.

Напомним, что Евросоюз в пятницу, 8 апреля, ввел пятый пакет санкций против России. Ограничения коснулись перевозки грузов российскими и белорусскими компаниями автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом.



Брюссель, Иван Бабурин

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