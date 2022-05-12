США и Великобритания не намерены втягиваться в конфликт между Россией и Украиной

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в четверг, 12 мая, заявил, что Соединенное королевство не будет напрямую ввязываться в конфликт с Россией, – сообщают СМИ.

Сообщается, что британский глава минобороны сказал следующее:«Наша позиция была абсолютная четкая. Мы не вступали и не будем вступать в прямой конфликт ни с российской армией, ни с государством Россия. Я четко об этом говорил еще в начале этого конфликта, нравится это людям или нет, но Украина не является членом НАТО, и мы не будем направлять туда свои войска».

Следует отметить, что практически одновременно с главой минобороны Великобритании нежелание воевать с Россией высказала помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Мы очень ясно даем понять России, что это не конфликт между Россией и Соединенными Штатами. Мы не собираемся напрямую ввязываться в эту войну. Президент Байден четко говорил, что мы не посылаем американские войска, чтобы принимать участие в этой войне. Так что я считаю, что мы ясно дали это понять. Наша цель здесь – положить конец войне, а не расширить ее», – заявила представитель американского госдепа, комментируя ситуацию в Украине.

Лондон, Иван Бабурин

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