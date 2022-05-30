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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 30 мая 2022, 17:55 мск

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Дмитрий Медведев считает разумным решение Байдена не поставлять Украине ракетные системы

Фото: er.ru

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации в понедельник, 30 мая, заявил, что считает разумным решение президента США Джо Байден не поставлять Украине ракетных систем.

В своем телеграм-канале Медведев написал: «Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России. Разумно! Иначе при атаке на наши города вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо...»

Напомним, что ранее в понедельник по сообщению агентства Reuters президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон отказывает Киеву в поставке ракетных систем большой дальности.

Президент США уточнил, что не будет отправлять на Украину вооружение, которое способно достичь территории России.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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