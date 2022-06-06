За поправки в конституцию Казахстана проголосовали более 77% граждан

Референдум по поправкам в конституцию Казахстана можно считать состоявшимся. Об этом заявил глава ЦИК Нурлан Абдиров. По предварительным данным комиссии, изменения в основном законе республики поддержали 77,18% избирателей. Явка превысила 68%.

«За положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, проголосовали 77,18% избирателей, за отрицательное решение – 18,66%», – цитирует Абдирова «Интерфакс».

В голосовании участвовали 7 986 293 человек или 68,06% населения. В частности, в казахстанской столице Нур-Султане поправки поддержали 79,59% избирателей, против высказались 14,85%. В Алматы за поправки проголосовали 65,22%, против – 27,41%.

Плебисцит прошел в воскресенье, 5 июня. Как сообщал «Новый День», поправки направлены на отказ от суперпрезидентской формы правления и переход к президентской республике с сильным парламентом. При этом вводится запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие посты в квазигосударственном секторе. Поправками также исключаются положения о роли и привилегиях первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев убежден, что голосование по поправкам в Конституцию станет залогом того, что произошедшие в январе протесты не повторятся.

Нур-Султан, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»