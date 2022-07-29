Мариуполь полностью подключен к водоснабжению

Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий в пятницу, 29 июля, заявил, что Мариуполь полностью запитан водой, к электроэнергии подключены все насосные станции в городе, – сообщают РИА Новости.

Кострубицкий, в частности, сказал: «Мариуполь полностью запитан водой, к электроэнергии подключены все насосные станции. Это позволяет горожанам жить в более-менее нормальных условиях. Сейчас активно проводятся работы по восстановлению Мариуполя строительными организациями. Это восстановление школ, детских садов, объектов многоквартирного фонда. Возводится новая жилая застройка, пятиэтажные дома, целый микрорайон сейчас делается. Мы планируем, что в осенне-зимний период мы войдем с водой, электричеством, газом и отоплением»

Глава МЧС ДНР также рассказал о ситуации в городе Красный Лиман к северо-востоку от Славянска, который он также посетил в пятницу, 29 июля.

«В первую очередь восстанавливаются линии электро-, газо- и водоснабжения, проводятся обеспечение мобильной связью, выплата пенсий и социальных пособий, выдача гуманитарной помощи. И, конечно же, проводятся работы по разминированию освобожденных территорий. В разрушенных школах в указанном районе сотрудники МЧС республики разбирают завалы и убирают конструкции, несущие угрозу для жизни. Мы ждем оценку строителей, которые приступят к восстановлению этих школ, чтобы дети с 1 сентября могли посещать учебные заведения», – сказал Кострубицкий.

Мариуполь, Иван Бабурин

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