Польские власти считают, что авария на «Северном потоке» может быть российским саботажем

Глава кабмина Польши Матеуш Моравецкий во вторник, 27 сентября, заявил, что утечки газа на трех нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» может быть саботажем России, – сообщает ТАСС.

Сообщается, что Моравецкий в эфире Польского телевидения заявил: «Вероятно, это был акт саботажа. Вероятно, это сигнал со стороны России. Польша ждет подтверждений этого предположения. Это нас сильно беспокоит. Это показывает, к каким средствам и механизмам способны прибегать россияне, чтобы еще больше дестабилизировать Европу».

Также во вторник, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после аварии на «Северном потоке» пригрозила ответом на преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры, правда, не уточнила кому.

В свою очередь, оператор газопровода «Северный поток-1» компания Nord Stream AG выпустила сообщение, в котором говорится: «Зафиксированное вчера в результате утечки газа резкое падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями. Местоположения двух предполагаемых повреждений определены, они находятся к северо-востоку от острова Борнхольм в шведской и датской исключительных экономических зонах (ИЭЗ) соответственно».

«Nord Stream AG задействует все необходимые ресурсы для оценки ущерба в сотрудничестве с местными властями, но сроки восстановления работоспособности газопровода в настоящее время определить невозможно. Причины инцидента будут установлены в результате расследования», – говорится также в заявлении Nord Stream AG.

Варшава, Иван Бабурин

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