Байден: результаты промежуточных выборов повлияют на историю следующих 20 лет

Президент СШа Джо Байден считает, что результаты промежуточных выборов, которые пройдут в стране 8 ноября, повлияют на историю ближайших 20-ти лет. Такое заявление он сделал, выступая на предвыборном мероприятии в Йонкерсе, штат Нью-Йорк, в поддержку кандидата от Демократической партии на пост губернатора Кэти Хоукул.

В голосовании 8 ноября «столкнутся два совершенно разных взгляда на Америку», – подчеркнул президент США.

Американские СМИ отмечают так же, что во время выступления Байдена одна из женщин, присутствовавших на митинге, потеряла сознание. Президент остановил свою речь и попросил врача. «Все будет хорошо», – заверил медик Байдена, который после этого возобновил выступление.

Отметим, что по данным социсследований, Республиканская партия может одержать на промежуточных выборах победу над Демократами, что чревато для президента Байдена импичментами в будущем. Также Республиканцы обещают пересмотреть отношение к тратам на Украину в сторону их существенного сокращения.

Вашингтон, Елена Васильева

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