Чешские парламентарии признали террористическим «российский режим»

Депутаты Палаты депутатов парламента Чехии во вторник, 15 ноября, приняли постановление, в котором признала «террористическим российский режим», – сообщает чешское издание Novinky.

В постановлении чешских депутатов Нижней палаты парламента республики, в том числе, говорится: «В соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы Палата депутатов характеризует нынешний российский режим как террористический».

Издание отмечает, что Парламентарии также осудили российские удары по энергетическим объектам на Украине и отказались признать итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России.

Ранее во вторник, 15 ноября, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что «сегодняшние массированные ракетные удары российской армии по Украине ясно показывают, что Россия хочет терроризировать народ и продолжать разрушать страну. Если Польша подтвердит, что ракеты попали и по ее территории, это будет очередной эскалацией со стороны России. Мы твердо поддерживаем нашего союзника в ЕС и НАТО».

Отметим, что власти Польши официально информацию о падении ракет власти не подтвердили.

Напомним, вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что якобы «две русские ракеты» упали на территории Польши – в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека.

Прага, Иван Бабурин

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