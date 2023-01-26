СМИ: Вашингтон требует от Анкары запретить принимать самолеты американского производства, летающие в Россию

Официальные лица США оказывают давление на Анкару с требованием запретить российским авиакомпаниям летать в Турцию самолетами американского производства, – сообщает The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на официальные лица, знакомые с ходом переговоров пишет, что в прошлом месяце высокопоставленные американские чиновники предупредили Анкару, что «турецким гражданам грозит тюремное заключение, штрафы, потеря экспортных привилегий и другие меры, если они будут предоставлять такие услуги, как дозаправка и запасные части для самолетов американского производства, летающих в Россию и Беларусь и из них в нарушение экспортных правил».

WSJ также сообщает, что по словам официальных лиц, помощник министра торговли Тея Розман Кендлер передала сообщение турецким официальным лицам во время декабрьского визита в Турцию.

«Предупреждение Турции – ключевой тест того, смогут ли США и их союзники изолировать Россию в долгосрочной перспективе, или Москва сможет найти способ продолжить экономическую деятельность с помощью третьих стран, которые играют центральную роль в стратегии Кремля», – говорится в публикации The Wall Street Journal.

Как отмечает газета, МИД Турции по этому вопросу комментариев не предоставил.

Вашингтон, Иван Бабурин

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