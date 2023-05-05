В Запорожской области из-за обстрелов вывезут часть жителей прифронтовых районов

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.

По его словам, в последние дни украинские войска усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов.

«В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области», – написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Как отметил врио главы региона, будет организовано временное перемещение жителей из 18 населенных пунктов: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

«Мы не можем рисковать безопасностью людей и обеспечим средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание, – заявил Балицкий. – Временное перемещение будет организовано в пределах региона».

Он уточнил, что дети старшего школьного возраста продолжат обучение в образовательных учреждениях, «малыши пройдут оздоровление и отдых в детских лагерях».

Балицкий назвал свое решение «вынужденной мерой» для обеспечения безопасности жителей прифронтовых территорий. «Киевские преступники прицельно работают по гражданской инфраструктуре, мы учитываем их методы войны и принимаем соответствующие решения», – подчеркнул он.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточно сил на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области. По его словам, тактикой украинских войск является разведка боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.

Мелитополь, Наталья Петрова

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