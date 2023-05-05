Минцифры объявило о сроках создания единого электронного реестра воинского учета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в пятницу, 5 мая, сообщило, что единый электронный реестр воинского учета в России будет создан до конца текущего года.

В проекте положения о создании реестра, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, говорится, что электронный реестр воинского учета может быть создан до 31 декабря 2023 года, в 2024 году он будет постепенно введен в работу, а с 1 января 2025 года минобороны начнет его эксплуатацию.

Наполнение реестра будут обеспечивать военкоматы, также туда будут вноситься данные других государственных информационных систем. В реестр будут вноситься следующие данные:



– Личные данные фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол;

– Сведения о документе, удостоверяющем личность – вид, серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ;

– СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета), ИНН;

– Место жительства и место пребывания (даже если у гражданина нет регистрации), семейное положение;

– Наличие иностранного гражданства или вида на жительство;

– Сведения о постановке на воинский учет или снятии с воинского учета; о факте выдачи документа воинского учета; наличии оснований для отсрочки от призыва;

– Сведения о месте работы и работодателе;

– Сведения о дипломе и образовании;

– Сведения о состоянии здоровья.

Также в реестр будут вноситься «иные сведения, определенные правительством Российской Федерации в соответствии с указом президента».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»