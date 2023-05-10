СМИ узнали о планах пяти стран выйти из ЕС

Ряд государств готов снизить влияние Евросоюза на их внутренние дела или даже выйти из союза, пишет британская Daily Mail. В числе желающих вырваться из-под опеки Греция, Италия, Венгрия, Франция и Швеция.

Недоверие греков к ЕС зародилось в момент присоединения страны к союзу в 1981 году. Во время кризиса 2008 года Афины и граждане посчитали унижением условия Брюсселя для оказания финансовой помощи. По итогам февральского опроса, почти 60% греков не доверяют ЕС.

Многие французы считают, что Брюссель лишил их суверенитета. Лидер партии «Национальный фронт» и экс-кандидат в президенты Марин Ле Пен объявила выход из ЕС ключевым пунктом своей платформы. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон на выборах обошел ее с небольшим отрывом, а теперь его рейтинги упали до рекордного уровня.

Аналитики считают, что Рим подыгрывает Брюсселю только из-за финансовых проблем внутри страны. Разочарование итальянцев ЕС достигло пика во время пандемии, когда защитные меры принимались медленно и было малоэффективны.

По данным издания, 44% венгров не доверяют ЕС, а венгерские власти борются с Брюсселем за доступ к денежным фондам для восстановления после пандемии. ЕС вводит все новые ограничения якобы из-за нарушений прав человека в стране и ее близких контактов с Россией.

Лидер партии «Шведские демократы» Йимми Окессон призвал переоценить членство страны в ЕС. Он назвал неверным взятый странами Европы курс на объединение, поскольку основной тон политике союза задают Берлин, Париж и Варшава.

Эксперты назвали зерновую сделку «первым звоночком» дестабилизации ЕС и будущего распада Евросоюза. Еврокомиссия поставила политические цели выше экономических интересов собственного народа, и недовольство в странах-членах союза растет.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»