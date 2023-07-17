В Херсонской области в связи с терактом на Крымском мосту временно отменен комендантский час

Врио губернатора Харьковской области Владимир Сальдо в понедельник, 17 июля, подписал указ «О комендантском часе на территории Херсонской области» в связи с сегодняшним ЧП на Крымском мосту.

В своем официальном Telegram-канале Сальдо написал: «В связи с диверсионной атакой на Крымский мост и разрушением двух пролетов автомобильного полотна со стороны Краснодарского края, в целях обеспечения возможности круглосуточного транзитного движения пассажиров и грузов через Херсонскую область с территории республики Крым в Ростовскую область временно отменить действие комендантского часа, до соответствующего моего указа, на маршрутах движения: Джанкой – Чонгар – Новоалексеевка – Мелитополь; Армянск – Чаплинка – Аскания-Нова – Новоалексеевка – Мелитополь».

Геническ, Иван Бабурин

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