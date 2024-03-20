Профсоюзы Финляндии решили продолжить серию забастовок против реформ правительства на рынке труда

Председатель Центрального объединения профсоюзов Финляндии (SAK) Яркко Элоранта в среду, 20 марта, заявил, что решено продолжить серию забастовок против реформ правительства на рынке труда. Очередная трудовая акция пройдет с 25 по 31 марта.

В сообщении, распространенном SAK, сообщается, что Элоранта заявил следующее: «Мы разочарованы. Мы надеялись на справедливость и смягчение жестких мер для работников. Правительство этого не сделало и продолжает реализацию целого ряда отраслевых целей, которые контрпродуктивны для трудящихся. При этом, мы готовы отменить забастовку в любой момент, если правительство проявит понимание к проблемам трудящихся».

Следует отметить, что финские профсоюзы выступают против реформ правительства Петтери Орпо, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховые взносы, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие.

В Финляндии сейчас проходит двухнедельная забастовка, которая должна была продлиться до 24 марта. Промышленный профсоюз анонсировал забастовку, которая пройдет с 25 по 31 марта. В акциях протеста примут участие около семи тысяч работников Профсоюза работников автомобильной промышленности и транспорта (АКТ), Индустриальный профсоюза, профсоюза работников сферы услуг (PAM), Строительного союза, Профсоюза работников публичного сектора и сферы социального обеспечения (JHL) и Профсоюза электриков.

Хельсинки, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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