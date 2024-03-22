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Пятница, 22 марта 2024, 09:37 мск

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Посол РФ в Токио: отношения России и Японии прошли точку невозврата

Российский посол в Токио Николай Ноздрев заявил о прошедших точку невозврата отношениях РФ и Японии. Сотрудничество двух стран находится на настолько низком уровне, что его вряд ли удастся когда-нибудь полностью восстановить, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, до сих пор проводится работа по демонтажу дипотношений сразу по нескольким направлениям. Помимо отказа от десятилетиями достигавшихся договоренностей, Япония вводит в отношении РФ разнообразные санкции и «сознательно нагнетает антироссийскую истерию в японском обществе».

«Налицо конкретные попытки воздействовать на общественное мнение с целью сформировать в нем устойчивые антироссийские настроения на длительную перспективу. Продолжается давление на собственный бизнес, создаются разного рода препятствия для реализации совместных проектов в самых разных областях, в том числе и в тех, в которых объективно заинтересована и сама японская сторона», ― заявил Ноздрев.

Взаимоотношениям нанесен такой ущерб, от которого даже при какой-то эвентуальной стабилизации они полностью оправиться не смогут. «Это мое видение нынешней ситуации. Это точка невозврата», – заключил посол.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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