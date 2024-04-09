Глава МАГАТЭ назвал атаку дрона на ЗАЭС «зловещим событием»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник, 9 апреля, заявил, что сегодняшняя атака дрона на учебный центр Запорожской АЭС (ЗАЭС) является «зловещим событием» и призвал прекратить нападения на станцию, «кто бы за ними ни стоял», – сообщают СМИ.

В заявлении главы МАГАТЭ, опубликованном на сайте организации, говорится: «Сегодняшний инцидент, хоть он и произошел за пределами периметра объекта, является зловещим событием, поскольку свидетельствует о явной готовности продолжать эти атаки, несмотря на серьезную угрозу, которую они представляют для ядерной безопасности, и наши неоднократные призывы к военной сдержанности».

«Кто бы за этими атаками ни стоял, они играют с огнем. Нападения на атомные электростанции необходимо прекратить – это крайне безответственные и опасные действия», – подчеркнул Гросси.

Ранее во вторник, 9 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила об ударе беспилотника ВСУ по крыше корпуса учебно-тренировочного центра станции, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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