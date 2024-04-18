Эстонский глава Сил обороны уверен в победе над Россией

Начальник Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем на заседании президиума Академии наук в четверг, 18 апреля, заявил о неизбежной победе Эстонии над Россией, но она «будет уродливой», – сообщает Национальная телерадиовещательная компания ERR.

В ходе своего выступления Херем сказал: «Результатом нападения России может стать наша военная победа. 20 000 погибших на их стороне и только 1000 на нашей. Но наша военная победа будет настолько уродлива, что большинство из вас скажут, что начальник обороны был глуп, что политики не дали достаточно денег, что мы все поссорились друг с другом и обвинили латышей и немцев в медлительности. И это может быть целью России, чем она и воспользуется позже. Но, на данный момент я не вижу военной угрозы непосредственно на нашей границе. У Эстонии есть достаточно времени, чтобы подготовиться, если угроза возрастет».

«Сейчас военная машина России работает настолько хорошо, что если она захочет провести одну месячную военную операцию против Эстонии, Латвии или Литвы, для этого ей особенная подготовка не понадобится», – отметил также Начальник Сил обороны Эстонии.

Таллин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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