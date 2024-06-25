Россия ввела ограничения доступа к вещательным ресурсам 81 СМИ Евросоюза

Министерство иностранных дел РФ во вторник, 25 июня, заявило, что в ответ на запрет, введенный Советом ЕС «любой вещательной активности» российских СМИ, Россия вводит встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам 81 СМИ государств-членов Евросоюза.

В заявлении, опубликованном на сайте российского МИДа, говорится: «В качестве ответной меры на принятое Советом ЕС 17 мая решение о запрете «любой вещательной активности» трем российским СМИ (РИА «Новости», МИЦ «Известия» и «Российская газета»), которое вступает в силу сегодня, 25 июня, вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств-членов Евросоюза и общеесовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции».

«В случае, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение применительно к упомянутым медиаоператорам», – отметили в МИД России.

В перечне СМИ государств-членов ЕС и общеесовских медиаоператоров, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в сети Интернет с территории Российской Федерации, опубликованном на сайте МИД России, значится 81 наименование.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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