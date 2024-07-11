Сеул объявил о массовом производстве лазерного оружия

Управление программ оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) заявило, что в стране начинается массовое производство лазерного оружия Block-I, способного сбивать небольшие беспилотники, – сообщает в четверг, 11 июля, CNN.

В заявлении, обнародованном DAPA, говорится: «В ходе испытаний Block-I показал способность сбивать небольшие БПЛА. Устройство стреляет лазерными лучами, которые трудно или даже невозможно обнаружить до момента поражения цели. Выстрел невидим и бесшумен, не требует отдельных боеприпасов, а аппарат может работать при наличии электричества. В производстве и в эксплуатации устройство обходится крайне дешево – один выстрел будет стоить 1,50 доллара. Block-I может точно уничтожать небольшие беспилотные летательные аппараты и мультикоптеры на близком расстоянии. Однако, его будущие версии смогут поражать более крупные цели, включая самолеты и баллистические ракеты».

Сеул, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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