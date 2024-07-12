Все связанные с нелегальной миграцией преступления причислят к тяжким и особо тяжким

В Госдуме разработали законопроект, согласно которому все преступления, связанные с организацией незаконной миграции, будут отнесены к тяжким и особо тяжким. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты российского парламента Ирина Яровая по итогам заседания рабочей группы ГД по анализу законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики. Кроме того, парламентарии предлагают блокировать во внесудебном порядке сайты, рекламирующих услуги по незаконному получению документов мигрантами.

Как отметила Яровая, рабочая группа проанализировала действующие нормы права и статистические данные, касающиеся вопросов безопасности и миграционной политики, и пришла к выводу, что значительную часть преступлений, совершаемых в России иностранцами, «составляют преступления, совершаемые нелегальными мигрантами». В этой связи, по ее словам, депутаты Госдумы «подготовили серьезные изменения в законодательство».

«Предлагаем отнести организацию незаконной миграции к тяжким и особо тяжким преступлениям», – сказала парламентарий, назвав пособничество в организации нелегальной миграции «предательством по отношению к гражданам России». По ее словам, ответственность за каждое из действий, направленное на незаконную легализацию мигрантов – подделка документов, незаконная постановка на учет, «будет серьезно повышена, чтобы пресечь эти преступления и сделать невыгодными их свершение».

Кроме того, продолжила Яровая, незаконное пребывание иностранцев на территории России будет считаться отягчающими вину обстоятельствами при совершении ими преступных деяний. «Будет введена отягчающая вину квалификация при совершении любого правонарушения и преступления», – сказала депутат.

Также будет введен прямой запрет на любое посредничество при проведении экзаменов на по русскому языку у иностранцев, «потому что это тоже способ незаконной легализации мигрантов», – добавила Яровая. «Сейчас на законодательным уровне мы устанавливаем запрет, чтобы сделать невозможным участие посреднических организаций в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов», – отметила она.

И, наконец, парламентарии предлагают ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, рекламирующих предоставление незаконных услуг по получению документов для мигрантов и способы организации незаконной миграции, заключила Яровая.

По ее словам, в течение недели профильные ведомства, министерства и госорганы «дадут нам обратную связь» по разработанному проекту закона.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламентарии поддержат законопроект по расширению списка правонарушений, за которые мигрантам грозит выдворение из России. Согласно документу, за некоторые деяния иностранцев будут выгонять из страны, не дожидаясь решения суда.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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