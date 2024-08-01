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Четверг, 1 августа 2024, 21:22 мск

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Путин помиловал всех участвующих в обмене

Фото: Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании осужденных россиян и иностранных граждан, которые участвовали в обмене с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «Владимир Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса*, Лика Кевина Викторовича*, Гершковича Эвана*, Воронина Демури Ильича*, Кара-Мурзы Владимира Викторовича*, Курмашевой Алсу Хамидовны*, Чанышевой Лилии Айратовны*, Останина Вадима Валерьевича*, Фадеевой Ксении Владиславовны*, Скочиленко Александры Юрьевны*, Яшина Ильи Валерьевича*, Пивоварова Андрея Сергеевича*, Орлова Олега Петровича*».

«Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств. …Также в Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена», – добавили в Кремле.

*Признан иноагентом в России

Москва, Иван Бабурин

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