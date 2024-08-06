Украинская ДРГ вытеснена из Курской области

Минобороны РФ во вторник, 6 августа, сообщило о вытеснении из Курской области украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины в результате нанесения по ней ударов российской артиллерией, авиацией и ударными беспилотниками.

Оборонное ведомство распространило кадры с поражением военной техники ВСУ на границе Курской области: удары наносит артиллерия, авиация и ударные БПЛА.

«Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, а часть боевиков попыталась закрепиться на госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии. Понеся значительные потери, остатки диверсионной группы отступили на территорию Украины, где по ним продолжают наносить огневые удары», – сообщили в МО России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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