СМИ: время начала переговоров в Стамбуле по Украине еще уточняется

Точное время начала переговоров России и Украины в Стамбуле еще определяется. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник

Ранее источник агентства сообщил, что переговоры российской и украинской делегаций начнутся предположительно после обеда. В свою очередь, источник ТАСС заявил, что переговоры изначально ожидались не утром, а после обеда. Ранее один из источников сообщал, что начало переговоров по Украине в Стамбуле намечено на 10:00 мск.

В то же время источник телеканала «Звезда» рассказал, что украинская делегация, как ожидается, прибудет в Стамбул после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Анкаре, которая запланирована на 13:00.

Меж тем агентство Франс-Пресс сообщило, что Зеленский примет решение о переговорах с Россией после встречи с Эрдоганом. Согласно этим данным, Киев еще не решил, участвовать ли в переговорах, пишет украинское издание «Страна.ua».

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков ранее сегодня отмечал, что продолжительность переговоров в Стамбуле, если они все же состоятся, будет зависеть от их хода. Он также сообщил, что президент РФ Владимир Путин вечером 14 мая, накануне вылета российской делегации в Стамбул, провел совещание по подготовке переговоров с украинской стороной. По его словам, на совещании, помимо членов российской переговорной группы, присутствовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников, а также командующие группировками в зоне СВО.

Российскую делегацию, согласно распоряжению президента РФ, возглавил помощник президента Владимир Мединский. Самолет с членами делегации России прибыл в Стамбул ранним утром 15 мая.

Переговоры Москвы и Киева пройдут в резиденции президента Турции во дворце Долмабахче на берегу Босфора, где делегации Москвы и Киева встречались в 2002 году. У дворца Долмабахче встречу РФ и Украины ожидают порядка 50 журналистов российских, турецких и западных СМИ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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