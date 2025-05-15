Киевскую делегацию на переговорах с Москвой возглавит Умеров

Глава киевского режима Владимир Зеленский направил на переговоры в Стамбул делегацию во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

«Я решил отправить сейчас в Стамбул нашу делегацию, но не всех... Делегацию будет возглавлять министр обороны», – цитируют Зеленского украинские СМИ.

Напомним, российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. На брифинге в Стамбуле он заявил, что Москва «рассматривает эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад».

По данным информагентств, переговоры пройдут в комплексе Долмабахче, куда уже выехали представители России.

Анкара, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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