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Суббота, 17 мая 2025, 18:34 мск

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Лавров и Рубио обсудили по телефону итоги переговоров Москвы и Киева

Фото: МИД России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с госсекретарем США Марко Рубио итоги переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Об этом сообщает МИД России.

Лавров сообщил, что Россия и дальше готова работать с США по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Глава МИД РФ отметил тот факт, что Соединенные Штаты способствовали тому, чтобы Киев принял предложение о возобновлении переговоров с Россией.

В свою очередь Госсекретарь приветствовал договоренности о двустороннем обмене военнопленными и о подготовке Россией и Украиной условий, необходимых для выхода на перемирие.

Переговоры представителей РФ и Украины прошли накануне в Стамбуле. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что стороны договорились об обмене пленными в формате 1000 на 1000. Кроме того, каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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