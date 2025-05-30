Спецпосланник президента США Келлог назвал обоснованной обеспокоенность России расширением НАТО на восток. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC News.

Келлог добавил, что американская сторона неоднократно давала понять, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается. Он также отметил, что той же позиции придерживаются еще несколько членов альянса.

Как отмечает газета «Ведомости», глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что страны альянса затянули в НАТО ранее нейтральные Финляндию и Швецию, а также продолжают наращивать провокационные военные учения вблизи России. Кроме того, российская сторона фиксирует попытки западных стран милитаризировать Арктику.

28 мая Reuters сообщило, что президент РФ Владимир Путин выдвинул несколько условий для прекращения боевых действий на Украине. Ключевые требования России включают письменные гарантии от западных стран о нерасширении НАТО на восток и частичную отмену антироссийских санкций. Российская сторона также настаивает на закреплении нейтрального статуса Украины и исключении ее и других постсоветских государств из числа перспективных членов Североатлантического альянса.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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