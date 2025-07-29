Мэр Костромы ушёл в отставку

Мэр Костромы и спикер городской думы Юрий Журин ушел в отставку. По его словам, это связано с переходом на новую работу. Напомним, что Журин работал главой Костромы с 2011 года. Градоначальник избирается из состава депутатов городской думы тайным голосованием. За время своей карьеры Журин трижды избирался на этот пост: впервые – в 2011 г., потом переизбирался в 2015 и 2020 году. Новые выборы депутатов думы Костромы пройдут в единый день голосования – 14 сентября.

«Считаю необходимым поделиться с вами принятым решением. Завершается важный период моей жизни. В связи с переходом на другую работу я решил не принимать участия в предстоящих выборах в Думу города Костромы.

За четверть века мы вместе пережили много разных моментов в жизни и развитии нашего родного города. Они не были простыми, каждый из них был поистине уникальным. За эти годы нам многое удалось. Мы выстраивали работу большой и дружной командой – за каждым проектом, каждой инициативой стояли вы, неравнодушные горожане, профессиональные сообщества, представители бизнеса, активисты, общественные объединения, коллеги из депутатского корпуса и исполнительной власти», – говорится в обращении Журина на сайте гордумы.

Кострома, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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