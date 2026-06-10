Москва готова защищать российские грузы в Средиземноморье

Использование Евросоюзом флота в рамках военно-морской миссии в Средиземном море для задержания иностранных танкеров с российской нефтью станет грубейшим нарушением международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду.

«Задействование Европейским союзом кораблей развернутой в Средиземном море военно-морской операции IRINI для досмотра или захвата, как теперь они говорят, судов, перевозящих нефтепродукты, станет грубейшим нарушением международного права», -цитирует Захарову РИА «Новости».

Представитель МИД РФ добавила, что Москва оставляет за собой право использовать все средства для защиты морской безопасности и российских грузов в Средиземном море.

«Мы оставляем за собой право использовать весь арсенал политических, правовых и других имеющихся в нашем распоряжении инструментов в защиту морской безопасности и законных интересов груза отправителей и судовладельцев», – отметила Захарова.

По ее словам, «ответственность за любые возможные инциденты и рост напряженности в акватории Средиземного моря полностью ляжет на инициаторов эскалации».

Ранее на этой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза разрешили своим кораблям в Средиземном море в рамках операции военно-морских сил IRINI задерживать суда, которые перевозят российскую нефть. Она подчеркнула, что эти действия нацелены на «ограничение возможностей России по финансированию» специальной военной операции.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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