Госдума утвердила закон о запрете депортации иностранцев, участвовавших в СВО

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете депортации иностранцев и лиц без гражданства России, которые служили по контракту и принимали участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ или других российских воинских формирований.

Также таким лицам нельзя будет отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Кроме того, нельзя будет аннулировать перечисленные документы и запретить им въезд в Росси. Соответствующие изменения по инициативе российского правительства внесены в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Кроме того, согласно закону, все принятые с 24 февраля 2022 года решения о депортации, запрете въезда, нежелательного пребывания, сокращении срока временного пребывания и аннулировании разрешительных документов не будут исполняться в отношении иностранцев, которые воевали по контракту в составе ВС России, передает «Дума ТВ». Все эти решения прекратят свое действие.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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