Атака украинских беспилотников на музей-панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» является чудовищным преступлением, актом неприкрытого вандализма и варварства по уничтожению исторической памяти. Об этом говорится в заявлении официального представителями Министерства иностранных дел Марии Захаровой, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«По данным властей Севастополя, удар носил преднамеренный характер. Это неприкрытый акт вандализма и варварства, нацеленный на уничтожение исторической памяти. Нацистский режим Зеленского на фоне неудач на фронте не гнушается воевать не только с мирным населением, но и памятниками истории, культуры и искусства. Подобные действия ставят киевских временщиков в один ряд с их фашистскими кумирами и террористами, уничтожающими мировые культурные святыни», – заявила Захарова.

По ее оценке, сегодняшняя атака имела для западных, прежде всего европейских, спонсоров Киева сакральное значение. «После Крымской войны XIX века прошло 170 лет. Похоже, что те, чьи предки воевали в Крыму, страдают фантомными болями от их исторических просчетов», – подчеркнула официальный представитель МИД России, обратив внимание, что посягательства европейцев на Крым всегда терпели неудачу – за последние столетия на полуострове появились многочисленные кладбища британцев и французов, немецко-фашистских и румынских захватчиков.

«Решительно осуждаем чудовищную атаку режима Зеленского и вновь призываем международные организации, включая ЮНЕСКО и другие специализированные структуры ООН, перестать делать вид, что ничего не произошло, дать правовую оценку совершённому преступлению и потребовать привлечения к ответственности всех причастных к уничтожению культурно-исторического наследия. Замалчивание подобного варварства будет расцениваться нами как его одобрение и поощрение продолжения Киевом подобных действий», – заявила официальный представитель МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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