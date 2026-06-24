Положение дел на фронтах специальной военной операции ухудшается для Киева ежедневно, и вскоре для украинской армии наступят необратимые негативные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна. Наши военные продвигаются по всему фронту и в определенное время наступят необратимые процессы для киевского режима», – цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Осознавая ухудшение своих позиций изо дня в день, украинская сторона огрызается, как может, в силу своей очевидной нацистской натуры, осуществляя удары по гражданской инфраструктуре России, отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что все эти преступления документируются, «этого никто не забудет», и украинские власти должны быть привлечены к ответственности.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании с участием представителей правительства потребовал от членов кабмина минимизировать последствия ударов вооруженных формирований Украины по гражданским объектам на территории РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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