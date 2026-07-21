Директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель планирует визит в Россию. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, Патель должен посетить РФ 14-15 октября. При этом директор ФБР сначала остановится в Москве, а затем прилетит в Санкт-Петербург.

Предположительно, принимающей стороной станут представители Федеральной службы безопасности России. В настоящее время нет информации о том, будет ли Патель встречаться с президентом Владимиром Путиным или с кем-либо из его высокопоставленных помощников.

Если визит директора ФБР состоится, то это будет первая поездка в РФ занимающего этот пост с 2013 года. Тогда в Россию приезжал Роберт Мюллер, который позже был назначен специальным прокурором по расследованию связей между президентской кампанией Дональда Трампа 2016 года и Москвой.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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