Главная тема – Украина: МИД РФ рассказал, что обсуждали Лавров и Рубио на Филиппинах

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Маниле обсудили конфликт на Украине. Этот вопрос стал одной из главных тем на переговорах. Российский министр рассказал американскому коллеге о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине и подтвердил приверженность Москвы предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД, Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к переговорам по урегулированию украинского конфликта с учетом тех предложений, которые были выдвинуты американской стороной на саммите лидеров двух стран в Анкоридже и на которые президент РФ Владимир Путин дал согласие.

Кроме того, Лавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима оружием и подверг критике дестабилизирующую политику европейских стран, стремящихся нанести России стратегическое поражение.

Стороны также обсудили двусторонние отношения. «Проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне», – сообщает МИД России.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США также обсудили региональные и международные проблемы, включая обстановку в Персидском заливе. Кроме того, они приветствовали возобновление полноценных контактов между «Роскосмосом» и НАСА, а также высказались за развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры.

«Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», – добавили на Смоленской площади.

Лавров и Рубио договорились продолжить контакты по линии дипломатических ведомств, в том числе в рамках международных организаций.

Переговоры прошли в четверг утром в рамках конференции АТЭС и продолжались 35 минут. Инициатором встречи были США.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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