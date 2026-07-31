России должна вести активную оборону от санкций Запада – Медведев

России нужно вести активную оборону от санкций, которые вводят западные страны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по противодействию санкциям Запада против российских компаний.

«Я уверен, что подобные попытки [введения санкций] обречены на провал. Но для того, чтобы правильным образом противостоять этому курсу, нужно предпринимать меры разные, и юридического характера, и экономического», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Политик подчеркнул, что речь должна идти именно об активной обороне. «Не просто о том, что мы сидим в окопе и отстреливаемся, а об активной обороне», – сказал Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

Зампред Совбеза РФ отметил, что следует подумать о том, какие инструменты в дальнейшем задействовать. По его словам, Россия обращается в судебные структуры, принимает внутренние решения, включая решения, утвержденные президентом РФ, правительство выпускает акты. Медведев отметил необходимость систематизации такой работы. Это, по его словам, позволит лучше защищать интересы России и расширить влияние РФ в различных регионах мира.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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