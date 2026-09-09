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Венгрия проиграла суд с ЕС об использовании активов России для Киева

Венгрия проиграла в суде по иску об использовании прибыли от замороженных российских активов на поддержку Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе Генерального суда ЕС.

Суд отклонил иск Венгрии против решения Комитета Европейского фонда мира (EPF) о выделении первого транша доходов, полученных от замороженных российских активов, на поддержку Киева.

Причиной отказа стало то, что Генеральный суд не обладает юрисдикцией рассматривать законность решения Евросоюза по активам России, поскольку оно напрямую связано с политическим или стратегическим выбором, сделанными в контексте Общей внешней политики и политики безопасности.

Совет ЕС разрешил направлять прибыли от замороженных российских активов в помощь Украине в мае 2024 года. Также были утверждены правила распределения этих средств. Тогда Венгрия поддержала это решение, но «конструктивно воздержалась» от утверждения правил.

Позднее Комитет EPF решил, что из-за этого Будапешт не может участвовать в голосовании о выделении первого транша ВСУ. В ответ летом 2025 года Венгрия обратилась в Генеральный суд ЕС с иском против EPF и Совета ЕС.

Будапешт, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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