В Кремле назвали место, где могли бы пройти трехсторонние переговоры по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что приоритетной площадкой для встречи по украинскому урегулированию при возобновлении трехсторонних переговоров Россия-США-Украина мог быть стать Абу-Даби.

«Какие-то контакты есть, но сейчас речь идет о возобновлении переговорного процесса с Украиной, который раньше имел место. И это мы обсуждали тоже с американскими коллегами, так что, возможно, этот процесс возобновится в трехстороннем формате. <…> Встречались наши представители, например, в Абу-Даби, вполне можно продолжить встречаться и там», – сказал Ушаков в комментарии «Вестям».

Напомним, в январе и феврале 2026 года в Абу-Даби прошли два раунда трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Затем в феврале состоялся еще один раунд переговоров в Женеве, однако эти встречи не позволили приблизиться к урегулированию украинского конфликта.

Также представитель Кремля заявил, что американская сторона не показывала России дорожную карту по урегулированию украинского конфликта, о которой ранее говорил глава госдепа США Марко Рубио. «Я не видел сам эту дорожную карту, я не знаю, существует ли она. Может, кто-то прорабатывает, но нам еще ее не показывали», – сказал Ушаков.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что «стройных программ» по урегулированию украинского кризиса в настоящее время нет.

«Мы не хотели бы и не будем обсуждать в публичном формате никакие пункты, тем более что каких-либо, скажем так, оформленных, стройных программ или дорожных карт в настоящий момент нет», – сказал пресс-атташе Кремля, комментируя слова Рубио, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления мирных переговоров по Украине.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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