В Европе требуют от украинских властей принять решение о мобилизации женщин. Об этом заявила Служба внешней разведки России, отметив, что в Еврокомиссии тепло встретили активизацию на Украине дискуссии по вопросу мобилизации женщин.

«Глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе недавней неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС и государств-партнеров назвала это «шагом в правильном направлении», – говорится в сообщении пресс-бюро СВР. Каллас обратила внимание на усиливающуюся на Украине нехватку мужчин, годных к военной службе, и посетовала, что без призыва женщин Киеву вскоре не хватит «живой силы» для продолжения войны с Россией, указали в ведомстве.

Как отмечается в сообщении, Брюссель требует от украинской стороны незамедлительно «перейти от слов к делу» и принять политическое решение о начале женской мобилизации. При этом в качестве «образца для подражания» Европа приводит Украине Израиль, который имеет «долгий успешный опыт экзистенциальной войны с агрессивным соседом».

«В Брюсселе уверены, что киевская хунта, неоднократно демонстрировавшая рвение в выполнении обязательств перед западными хозяевами, снова «проявит понимание», – заявили в разведведомстве.

Кроме того, в СВР заявили, что одновременно Еврокомиссия ориентировала правительства стран Евросоюза на выработку юридически обоснованных механизмов изгнания на родину украинских граждан, прибывших в Европу в качестве беженцев, чтобы помочь Зеленскому обеспечить постоянный приток «пушечного мяса».

«Подсчитано, что в европейских государствах находятся до 5,6 млн украинцев, из которых женщины составляют 43,4%. При этом наибольшее число «потенциальных призывников» проживают в Германии, Польше и Чехии, «где они оказывают ощутимое давление на социальную инфраструктуру и бюджет и провоцируют рост правоэкстремистских настроений», – отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Агентство оборонных закупок Украины неожиданно заказало 150 тысяч женских зимних курток для регулярной армии. Сумма госзаказа составляет почти 462 млн гривен, крайний срок поставки – лето 2027 года. Источник РИА «Новости» в российских силовых структурах высказал мнение, что этот заказ может быть целевым показателем, связанным с возможной мобилизацией женщин в ВСУ. «Это не просто заказ, это целевой показатель на мобилизацию. Ранее Киев уже демонстрировал попытки привлечь в армию больше женщин, а сегодня из-за нехватки живой силы это намерение вернулось», – заявил источник агентства.

Тема мобилизации женщин активно обсуждается в украинском политическом пространстве. В августе на сайте кабмина Украины появилась петиция с призывом распространить воинскую обязанность на бездетных женщин. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что настало время для дискуссий по вопросу привлечения женщин к обороне страны. На днях депутат Рады Марьяна Безуглая назвала массовую службу женщин в ВСУ «делом времени».

Москва, Наталья Петрова