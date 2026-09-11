Трамп пригрозил блокировать все инициативы демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет вынужден блокировать все инициативы в случае победы на выборах Демократической партии. При этом американский лидер допустил, что ему удастся договориться.

Если демократы вернут контроль над конгрессом после ноябрьских промежуточных выборов, Трамп намерен блокировать принимаемые инициативы. «В итоге я стану блокировщиком – я два года буду блокировать все их плохие инициативы», – сказал президент в интервью Fox News.

По словам Трампа, демократы – «радикально левые коммунисты» с «плохой политикой». «Вероятно, я смогу с ними договариваться. Им нужно будет кое-что. Заключить сделку», – добавил он.

Ранее Трамп пообещал выплатить 5 тысяч долларов каждому совершеннолетнему американцу, если республиканцы победят на предстоящих выборах. Американский лидер отметил, что выплата будет называться «дивиденды Трампа». При этом республиканец предупредил, что в случае победы демократов США ждет «ад». «Вы лишитесь своих границ, вы лишитесь налоговых льгот, вы лишитесь безопасности и защиты. Вы лишитесь своего благосостояния», – заявил президент.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года. В ходе голосования будут избраны все 435 членов Палаты представителей и около трети состава Сената.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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