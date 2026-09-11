российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Трамп пригрозил блокировать все инициативы демократов

Фото из архива сайта Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет вынужден блокировать все инициативы в случае победы на выборах Демократической партии. При этом американский лидер допустил, что ему удастся договориться.

Если демократы вернут контроль над конгрессом после ноябрьских промежуточных выборов, Трамп намерен блокировать принимаемые инициативы. «В итоге я стану блокировщиком – я два года буду блокировать все их плохие инициативы», – сказал президент в интервью Fox News.

По словам Трампа, демократы – «радикально левые коммунисты» с «плохой политикой». «Вероятно, я смогу с ними договариваться. Им нужно будет кое-что. Заключить сделку», – добавил он.

Ранее Трамп пообещал выплатить 5 тысяч долларов каждому совершеннолетнему американцу, если республиканцы победят на предстоящих выборах. Американский лидер отметил, что выплата будет называться «дивиденды Трампа». При этом республиканец предупредил, что в случае победы демократов США ждет «ад». «Вы лишитесь своих границ, вы лишитесь налоговых льгот, вы лишитесь безопасности и защиты. Вы лишитесь своего благосостояния», – заявил президент.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года. В ходе голосования будут избраны все 435 членов Палаты представителей и около трети состава Сената.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / США

В США в грузе с капустой нашли почти тонну метамфетамина / Трамп пообещал 5 тысяч долларов каждому американцу в случае победы республиканцев / Госсекретарь США допустил разработку в скором времени дорожной карты по мирным переговорам / В США грузовой самолет выехал за пределы ВПП и загорелся / В США призвали ввести полный запрет на китайские автомобили / США могут отложить до выборов принятие «адских санкций» против России / На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,9 / Голливуд – это полная катастрофа: Трамп предложил ввести налоговые льготы для киноиндустрии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, США,