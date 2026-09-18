Путин проголосовал на выборах в Госдуму дистанционно

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Государственную думу девятого созыва. Сделал он это в дистанционном формате, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства участвовал в выборах из своего рабочего кабинета в Кремле. «Не ошибешься», – сказал он во время голосования, сидя за компьютером.

Последние несколько лет Владимир Путин выбирает онлайн-голосование на выборах. До этого в 2024 году он дистанционно проголосовал на президентских выборах, а также на выборах в Мосгордуму.

Выборы разного уровня проходят в России с 18 по 20 сентября.

По данным ЦИК, к 15:15 мск явка россиян на выборах депутатов Госдумы составила 14,61%. Голосовать на выборах онлайн могут чуть больше 4 млн россиян.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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