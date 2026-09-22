Европейский союз создает новую наднациональную структуру, чтобы украсть замороженные активы России до 2027 года. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«По поступающей в СВР информации, вопрос о присвоении замороженных в ЕС средств Банка России не перестает будоражить умы в Брюсселе. На этот раз на экспертном уровне разрабатываются предложения о создании новой наднациональной структуры, куда можно было бы «спрятать» авуары РФ, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear», – говорится в сообщении.

По данным разведки, евробюрократы хотят успеть до 2027 года, когда в ряде европейских стран планируется проведение выборов. «В дальнейшем «окно возможностей» для изъятия росактивов может просто закрыться, если по итогам голосования будут сформированы правительства, менее благосклонные к киевскому режиму и не согласные с перспективой разжигания большой войны в Европе. В этом плане европейские расхитители чужой собственности особо опасаются президентских выборов во Франции, парламентских – в Испании, Греции, Польше», – добавили в СВР.

В службе предупредили, что ее попытки украсть суверенные средства России приведут к подрыву доверия к общеевропейским институтам со стороны Глобального Юга. «Европа же не сможет сохранить стабильность собственной финансовой системы без опоры на крупных иностранных держателей европейских ценных бумаг, таких, как Китай, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Сингапур. Так что вор в любом случае будет наказан», – заключили в СВР.

Москва, Зоя Осколкова