Володин обвинил Германию в попытках вмешательства в выборы в ГД

Во время выборов в Государственную Думу фиксировались многочисленные попытки вмешательства со стороны Германии. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

«На протяжении всей избирательной кампании в Государственную Думу мы фиксировали многочисленные со стороны государственных структур Германии вмешательства», – написал Володин в своем канале в «Макс».

По его словам, еще до начала голосования звучали оценки итогов выборов, а также их дискредитация и непризнание.

«Наша позиция однозначна и ранее, и сейчас – это внутреннее дело суверенного государства. Народ каждой страны самостоятельно решает свое будущее, избирая своих представителей во власть», – добавил Володин.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ним региональные и местные выборов проходили три дня – с 18 по 20 сентября.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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